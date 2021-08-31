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Ураган "Ида" в Луизиане привел к жертвам: на восстановление уйдут месяцы

Автор: Наталья Скороход

Ураган "Ида" в Луизиане (США) привел к жертвам и значительным разрушениям. В результате стихии погибли как минимум два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Спасатели начали работы по эвакуации людей, застрявших в своих домах. При этом они опасаются, что погибших может оказаться больше.

Отмечается, что к

Напомним, что "Ида" оставил более миллиона человек штата Луизиана без электричества. Он оказался намного опаснее, чем прогнозировали метеорологи.

Ранее сообщалось, что ураган "Ида" изменил направление реки в США.

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