Ураган "Ида" в Луизиане привел к жертвам: на восстановление уйдут месяцы

Ураган "Ида" в Луизиане (США) привел к жертвам и значительным разрушениям. В результате стихии погибли как минимум два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Спасатели начали работы по эвакуации людей, застрявших в своих домах. При этом они опасаются, что погибших может оказаться больше.
Отмечается, что к
Напомним, что "Ида" оставил более миллиона человек штата Луизиана без электричества. Он оказался намного опаснее, чем прогнозировали метеорологи.
Ранее сообщалось, что ураган "Ида" изменил направление реки в США.