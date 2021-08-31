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Ураган "Іда" в Луїзіані призвів до жертв: на відновлення підуть місяці

Автор: Наталья Скороход

Ураган "Іда" у Луїзіані (США) призвів до жертв і значних руйнувань. В результаті стихії загинули як мінімум дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Рятувальники почали роботи з евакуації людей, що застрягли у своїх будинках. При цьому вони побоюються, що загиблих може виявитися більше.

Зазначається, що масштабні

Нагадаємо, що "Іда" залишив понад мільйон людей штату Луїзіана без електрики. Він виявився набагато небезпечнішим, ніж прогнозували метеорологи.

Раніше повідомлялося, що ураган "Іда" змінив напрямок річки в США.

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