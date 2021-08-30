В сотни раз опаснее обычного урагана: "Ида" оставила без света более миллиона человек

Метеорологи убеждены в том, что "Ида", которая сегодня бушует над Соединенными Штатами Америки, в 256 раз опаснее за шторм первой категории. Ураган оставил более миллиона человек штата Луизиана без света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу CNN .

Отмечается, что сейчас ураган ослабел и превратился в тропический шторм, однако он успел нанести значительный ущерб некоторым частям штата Луизианы. Метеорологи добавляют, что местным жителям и в дальнейшем следует быть осторожными поскольку торнадо и обильные осадки возможны и сегодня.

Одним из последствий урагана "Ида" является отсутствие электроэнергии у более чем миллиона жителей штата Луизиана. Около 5 часов утра по местному времени стало известно о 1 017 535 сбоях электроснабжения. В штате Миссисипи более 100 тысяч человек сообщили об отсутствии света.