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Байден предупредил о разрушительных последствиях урагана "Ида"

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Вашингтон, Понедельник 30 августа 2021 00:51
Байден предупредил о разрушительных последствиях урагана "Ида" Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявил, что последствия урагана "Ида" будут разрушительными. От стихийного бедствия могут пострадать не только прибрежные районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Байдена, федеральное правительство готовится к наихудшему сценарию и направит все силы на спасательные и восстановительные работы.

Глава государства предупредил, что ураган представляет опасность для жизни людей.

Байден приехал в штаб-квартиру Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), возвращаясь в Вашингтон с базы ВВС Дувр, где он отдавал дань памяти 13 американским солдатам, погибшим на днях в аэропорту Кабула.

Ожидается, что шторм 4-й категории, один из самых мощных в США за последние годы, "Ида" погрузит под воду значительную часть побережья Луизианы, в то время как больницы штата уже перегружены из-за всплеска заболеваемости COVID-19.

Вскоре после повышения статуса от тропического шторма до статуса урагана "Ида" обрушилась на небольшой кубинский остров недалеко от юго-западной оконечности, повалив деревья и сорвав крыши с жилищ.

Улицы столицы Гаваны опустели, поскольку жители закрыли ставнями окна перед приходом "Иды".

Ямайку затопили проливные дожди, а после урагана произошли оползни. Многие дороги были непроходимыми, что вынудило некоторых жителей покинуть свои дома.

Напомним, цены на нефть выросли в пятницу, 27 августа, из-за опасений по поводу перебоев в поставках.

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