Ураган "Ида" изменил направление течения реки Миссисипи

Ураган четвертой степени обрушился на побережье Мексиканского залива в Луизиане после полудня по времени Восточного побережья США (19:00 по Киеву). Это сопровождалось выбросом больших объемов морской воды, в результате чего уровень Миссисипи поднялся по меньшей мере на 2,1 м, что, по оценкам специалистов, также не является пределом. Сильные ветры привели к тому, что течение реки на юго-востоке штата изменило свое направление, что грозит затоплениями.

По словам представителя Геологической службы Скотта Перьена, в окрестностях крупнейшего в штате города Новый Орлеан Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с.

"Я помню, что подобное происходило во время урагана "Катрина", но это крайне необычное явление", - отметил он.

Судя по кадрам, которые демонстрируют американские телекомпании, ураган "Ида" уже привел к некоторым разрушениям. Сильный ветер вырывает с корнем деревья, срывает крыши с домов, обрывает линии электропередачи. По последним данным, около 450 тыс. потребителей электроэнергии в Луизиане остались без света. Представители оператора электросетей Energy Louisiana ранее отмечали, что восстановительные работы могут занять несколько недель.

Как предупредил в субботу губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс, власти штата опасаются, что нынешний ураган станет самым сильным как минимум за последние полтора столетия. Скорость ветра в пределах урагана достигает 58 м/с, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 км/ч. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.

