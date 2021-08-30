ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ураган "Ида" изменил направление течения реки Миссисипи

Новина українською →
Луизиана, Понедельник 30 августа 2021 04:50
Ураган "Ида" изменил направление течения реки Миссисипи Фото: ураган Ида обрушился на южное побережье США (twitter.com/weatherchannel)
Автор: Артур Родивилов

Течение реки Миссисипи на юге США поменяло направление из-за урагана "Ида". Он обрушился в воскресенье на побережье штата Луизиана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ураган четвертой степени обрушился на побережье Мексиканского залива в Луизиане после полудня по времени Восточного побережья США (19:00 по Киеву). Это сопровождалось выбросом больших объемов морской воды, в результате чего уровень Миссисипи поднялся по меньшей мере на 2,1 м, что, по оценкам специалистов, также не является пределом. Сильные ветры привели к тому, что течение реки на юго-востоке штата изменило свое направление, что грозит затоплениями.

По словам представителя Геологической службы Скотта Перьена, в окрестностях крупнейшего в штате города Новый Орлеан Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с.

"Я помню, что подобное происходило во время урагана "Катрина", но это крайне необычное явление", - отметил он.

Судя по кадрам, которые демонстрируют американские телекомпании, ураган "Ида" уже привел к некоторым разрушениям. Сильный ветер вырывает с корнем деревья, срывает крыши с домов, обрывает линии электропередачи. По последним данным, около 450 тыс. потребителей электроэнергии в Луизиане остались без света. Представители оператора электросетей Energy Louisiana ранее отмечали, что восстановительные работы могут занять несколько недель.

Как предупредил в субботу губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс, власти штата опасаются, что нынешний ураган станет самым сильным как минимум за последние полтора столетия. Скорость ветра в пределах урагана достигает 58 м/с, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 км/ч. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что последствия урагана "Ида" будут разрушительными. От стихийного бедствия могут пострадать не только прибрежные районы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр
NEWS
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли: названа новая дата
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли: названа новая дата
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес