ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ураган "Дориан" вынес на побережье Флориды крупную партию кокаина

Новости » Общество    05.09.2019 - 18:29
Ураган "Дориан" вынес на побережье Флориды крупную партию кокаина
Фото: сверток кокаина

Всего было обнаружено 26 килограмм наркотического вещества

Ураган "Дориан", который обрушившегося на Соединенные Штаты Америки, вынес на побережье пляжа в городе Мельбурн (штат Флорида) 26 килограммов кокаина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, на пляже Парадайз Бич нашли килограммовый сверток с кокаином. Патрульные полицейские узнали о нем от случайного прохожего. Прибыв на место, они обнаружили на упаковке надпись Diamant, а внутри - кокаин.

В 32 километрах от этого места другой патруль нашел сумку, в которой было 15 таких свертков. По словам офицера полиции, один такой сверток кокаина можно продать дороже 30 тыс. долларов.

Сейчас все найденное передали в службу таможенного и пограничного контроля США.

Отметим, ураган "Дориан" обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра достигала 298 км/ч. В связи с приближением урагана губернаторы американских штатов Южная Каролина, Джорджия, Флорида и Вирджиния ввели режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Багамские острова обратились к Европейскому союзу с просьбой оказать гуманитарную помощь пострадавшим от урагана "Дориан".

Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Северной Каролине из-за приближения урагана "Дориан". Кроме этого, Трамп поручил агентству по чрезвычайным ситуациям мобилизовать все ресурсы, необходимые для устранения последствий предстоящего урагана, и оказывать всю необходимую помощь.

Также известно, что на Багамских островах число жертв урагана "Дориан" достигло 20 человек.

Багамы просят помощи у ЕС из-за урагана "Дориан" Возросло число жертв урагана "Дориан" на Багамах
Новости Украины Соединенные Штаты Америкинаркотикиураган
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь