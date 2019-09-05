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Возросло число жертв урагана "Дориан" на Багамах

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 03:42
Возросло число жертв урагана "Дориан" на Багамах
Иллюстративное фото (pixabay.com/tpsdave)

Жертв уже 20, и их число будет рости

На Багамских островах число жертв урагана "Дориан" достигло 20 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Багамских островов Дуэйн Сэндс, передает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам министра, среди погибших - 17 жителей острова Абакос и трое - жители острова Гранд-Багам.

Сэндс также заявил, что в ходе поисково-спасательных работ число жертв будет расти.

Ураган "Дориан" обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра достигала 298 км/ч. В связи с приближением урагана губернаторы американских штатов Южная Каролина, Джорджия, Флорида и Вирджиния ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что ураган "Дориан" может стать одним из самых серьезных за последние десятилетия.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Северной Каролине из-за приближения урагана "Дориан". Кроме этого, Трамп поручил агентству по чрезвычайным ситуациям мобилизовать все ресурсы, необходимые для устранения последствий предстоящего урагана, и оказывать всю необходимую помощь.

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