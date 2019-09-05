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Багамы просят помощи у ЕС из-за урагана "Дориан"

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 16:12
Багамы просят помощи у ЕС из-за урагана "Дориан"
Фото: последствия урагана "Дориан" (twitter.com/NHC_Atlantic)

Багамские острова активировали Механизм гражданской защиты ЕС

Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос Стилианидис заявил, что Багамские острова обратились к Европейскому союзу с просьбой оказать гуманитарную помощь пострадавшим от урагана "Дориан". Об этом сообщает РБК-Украина соообщает со ссылкой на сообщение Стилианидис в Twitter.

Он призвал всех стран-участников проявить солидарность и помочь в пострадашим.

"Багамские острова активировали Механизм гражданской защиты ЕС (EUCivPro) с просьбой получить экстренную помощь для ликвидации последствий урагана "Дориан". Я призываю все страны-участники проявить солидарность и помочь в удовлетворении потребностей", - написал он.

Отметим, ураган "Дориан" обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра достигала 298 км/ч. В связи с приближением урагана губернаторы американских штатов Южная Каролина, Джорджия, Флорида и Вирджиния ввели режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Северной Каролине из-за приближения урагана "Дориан". Кроме этого, Трамп поручил агентству по чрезвычайным ситуациям мобилизовать все ресурсы, необходимые для устранения последствий предстоящего урагана, и оказывать всю необходимую помощь.

Кроме того, на Багамских островах число жертв урагана "Дориан" достигло 20 человек.

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