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Ураган "Доріан" виніс на узбережжі Флориди велику партію кокаїну

Новини » Суспільство    05.09.2019 - 18:29
Ураган "Доріан" виніс на узбережжі Флориди велику партію кокаїну
Фото: згорток кокаїну

Всього було виявлено 26 кілограм наркотичної речовини

Ураган "Доріан", який обрушився на Сполучені Штати Америки, виніс на узбережжя пляжу в місті Мельбурн (штат Флорида) 26 кілограмів кокаїну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, на пляжі Парадайз Біч знайшли кілограмовий пакунок з кокаїном. Патрульні поліцейські дізналися про нього від випадкового перехожого. Прибувши на місце, вони виявили на упаковці напис Diamant, а всередині - кокаїн.

В 32 кілометрах від цього місця інший патруль знайшов сумку, в якій було 15 таких пакунків. За словами офіцера поліції, один такий згорток кокаїну можна продати дорожче 30 тис. доларів.

Зараз все знайдене передали в службу митного та прикордонного контролю.

Зазначимо, ураган "Доріан" обрушився на декілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня. Швидкість вітру досягала 298 км/ч. У зв'язку з наближенням урагану губернатори американських штатів Південна Кароліна, Джорджія, Флорида і Вірджинія ввели режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Багамські острови звернулися до Європейського союзу з проханням надати гуманітарну допомогу постраждалим від урагану "Доріан".

Крім того, президент США Дональд Трамп підписав указ про введення режиму надзвичайної ситуації в Північній Кароліні через наближення урагану "Доріан". Крім цього, Трамп доручив агентству з надзвичайних ситуацій мобілізувати всі ресурси, необхідні для усунення наслідків майбутнього урагану, і надавати всю необхідну допомогу.

Також відомо, що на Багамських островах число жертв урагану "Доріан" досягла 20 осіб.

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Новини України Сполучені Штати Америкинаркотикиураган
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