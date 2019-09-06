Ураган "Дориан" ослаб до первой категории

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Сила ветра в центре урагана составляет 150 км/ч

Ураган "Дориан", который обрушился на Соединенные Штаты Америки, ослаб до первой категории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, сила ветра в центре урагана составляет 150 км/ч.

"Медленное ослабление ожидается в течение ближайших нескольких дней. Однако "Дориан" останется мощным ураганом, когда его центр будет двигаться около или вдоль побережья Северной Каролины", - говорится в сообщении Национального центра по наблюдению за ураганами.

Отметим, ураган "Дориан" обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра достигала 298 км/ч. Ураган уже приблизился к штатам Южная и Северная Каролина.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос Стилианидис заявил, что Багамские острова обратились к Европейскому союзу с просьбой оказать гуманитарную помощь пострадавшим.

Кроме того, ураган "Дориан" на выходные приблизится к атлантическому побережью Канады.

Также ураган "Дориан" вынес на побережье пляжа в городе Мельбурн (штат Флорида) 26 килограммов кокаина. Сейчас все найденное передали в службу таможенного и пограничного контроля США.