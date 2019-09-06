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Количество жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло

Новости » Общество    06.09.2019 - 05:01
Количество жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло
Фото: последствия урагана "Дориан" (twitter.com/NHC_Atlantic)

Уже известно о 30 погибших

Власти Багамских островов заявили, что количество жертв урагана "Дориан" возросло до 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам премьер-министра островного государства Хьюберт Минниса, количество жертв может возрости, поскольку десятки человек остаются пропавшими без вести.

"Я говорил с начальником полиции лишь часом ранее, погибших сейчас 30. Я неоднократно заявлял, что это число, как мы ожидаем, вырастет", - сказал премьер.

Миннис также отметил, что спасательные и поисковые операции на архипелаге продолжаются. Власти также решили, что местные авиаперевозчики предоставят некоторым из жителей Багамских островов бесплатные билеты, чтобы они могли покинуть зону бедствия.

Ранее сообщалось, что на Багамских островах число жертв урагана "Дориан" достигло 20 человек.

РБК-Украина писало, что Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос Стилианидис заявил, что Багамские острова обратились к Европейскому союзу с просьбой оказать гуманитарную помощь пострадавшим.

Напомним, ураган "Дориан" на выходные приблизится к атлантическому побережью Канады.

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