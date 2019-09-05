Ураган "Дориан" приближается к Канаде

Фото: последствия урагана "Дориан" (twitter.com/NHC_Atlantic)

Канада готовится встречать ураган "Дориан"

Ураган "Дориан" на выходные приблизится к атлантическому побережью Канады. Об этом сообщает Центр ураганов Канады.

Сообщается, что наиболее вероятный маршрут движения урагана" Дориан "в субботу будет пролегать южнее атлантических провинций, а под конец дня - через восток Новой Шотландии. К утру воскресенья ураган может достигнуть восточной части Ньюфаундленда. Центр ураганов Канады предупреждает о угрозе штормов, с высотой волн более 12 метров.

"Влияние ветра, вероятно, будет усилено лиственным покровом деревьев, увеличив возможность их повреждения и падения, а также потенциально обусловив перебои в подаче электроэнергии", - говорится в сообщении Центра.

Кроме этого, синоптики прогнозируют значительные осадки, которые достигнут отметки в 50 мм, а местами - 100 мм, что может привести выход водоемов из берегов и паводки.

Отметим, ураган "Дориан" обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра достигала 298 км/ч. Ураган уже приблизился к штатам Южная и Северная Каролина Соединенных Штатов Америки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ураган "Дориан" вынес на побережье пляжа в городе Мельбурн (штат Флорида) 26 килограммов кокаина. Сейчас все найденное передали в службу таможенного и пограничного контроля США.

Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Северной Каролине из-за приближения урагана "Дориан". Кроме этого, Трамп поручил агентству по чрезвычайным ситуациям мобилизовать все ресурсы, необходимые для устранения последствий предстоящего урагана, и оказывать всю необходимую помощь.