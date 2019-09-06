Ураган "Доріан" ослаб до першої категорії

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Сила вітру в центрі урагану становить 150 км/год

Ураган "Доріан", який обрушився на Сполучені Штати Америки, ослабнув до першої категорії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, сила вітру в центрі урагану становить 150 км/ч.

"Повільне ослаблення очікується протягом найближчих декількох днів. Однак "Доріан" залишиться потужним ураганом, коли його центр буде рухатися близько або вздовж узбережжя Північної Кароліни", - йдеться в повідомленні Національного центру по спостереженню за ураганами.

Зазначимо, ураган "Доріан" обрушився на декілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня. Швидкість вітру досягала 298 км/год. Ураган вже наблизився штатах Південна і Північна Кароліна.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Христос Стиліанідіс заявив, що Багамські острови звернулися до Європейського союзу з проханням надати гуманітарну допомогу постраждалим.

Крім того, ураган "Доріан" на вихідні наблизиться до атлантичного узбережжя Канади.

Також ураган "Доріан" виніс на узбережжі пляжу в місті Мельбурн (штат Флорида) 26 кілограмів кокаїну. Зараз все знайдене передали в службу митного та прикордонного контролю.