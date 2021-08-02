Втрачені можливості. Україна сьогодні залишилася без медалей ОІ, маючи можливість взяти дві

Сьогодні на олімпіаді були розіграні 22 комплекти медалей. Україна була досить близька для завоювання двох нагород, але залишилася без медалей.

Нічия не на користь України

Найочікуванішою подією для України сьогодні була сутичка нашого борця греко-римського стилю Ленура Темірова, який боровся за "бронзу" у ваговій категорії до 60 кг. Суперник українця Сайліке Валіхан з Китаю сьогодні вже проводив одну сутичку - якраз за право потрапити в "бронзовий" фінал. Теміров же відпочивав з учора і мав невелику перевагу. Під час першого періоду сутички українець отримав один бал за активність, однак у другому періоді Китайський борець бал відіграв. До кінця сутички українець йшов вперед, намагаючись заробити ще одне очко, але поєдинок так і завершився з нічийним рахунком 1:1. Але перемогу присудили китайському борцю, оскільки він заробив очко останнім.

"У такій сутичці, коли йде рівна боротьба - важко боротися. І на останніх секундах зробити якусь технічну дію, щоб забрати перевагу - складно. Дуже шкода, що не вдалося отримати нагороду і прошу вибачення, що не зміг виправдати надії вболівальників, але я щиро вдячний за їх підтримку", - зазначив після сутички Теміров.

Фото: Ленур Теміров упустив "бронзу" в рівній сутичці з китайським борцем (facebook.com/olympicua)

Але вже завтра в українських борців буде ще один шанс взяти "бронзу". Сьогодні вольниця Алла Черкасова (до 68 кг) здолала двох суперниць і пройшла до півфіналу. Але тут поступилася американці Тамірі Менса-Сток - 4:10. 3 серпня українка буде битися за медаль у "бронзовому" фіналі. Початок сутички о 16:55. Ім'я суперниці стане відомим завтра.

"Син у мене просив медаль і я готова зробити все, щоб її привезти. Це моя остання Олімпіада-останній шанс здійснити мрію", - говорила Черкасова напередодні ще півфіналу.

Фото: Алла Черкасова (facebook.com/olympicua)

Помилка на мільйон

Сьогодні українці у стрільбі претендували на два фінали - Павло Коростильов у пістолеті (25 метрів) та Сергій Куліш у гвинтівці (50 метрів).

Коростильову після вчорашнього першого етапу кваліфікації потрібно було майже диво, щоб пробитися в топ-6 і пройти у фінал - він був лише 15-м.він зміг відіграти шість позицій, але цього не вистачило для фіналу.

Сам Коростильов заявив, що головна проблема українських стрільців - відсутність умов для підготовки.

"Париж через три роки, важко сказати, чи готовий я чи ні. Буде тир - тоді будемо говорити. Не буде Тиру - будемо проводити двотижневі збори перед Олімпійськими іграми. Ну що вони зроблять? Ну добре, потренуємося, піднімемо свій трошки результат... Те, що зараз сталося у нас зі стрільби на Олімпійських іграх - не найкращі показники, взагалі не найкращі", - заявив український стрілець.

А ось виступ Куліша був більш вдалим. Він з шостим результатом пройшов у фінал стрільби з гвинтівки з трьох положень. У фіналі стрілки повинні були зробити три серії по 5 пострілів з трьох положень - з коліна, лежачи і стоячи. Причому після 40 - го пострілу двоє учасників відсіваються, а змагання проходять на вибування - після кожного пострілу один з учасників з гіршим результатом залишав стрільбище.

Після двох перших положень і першої серії з положення стоячи українець входив в топ-3, але зробив вкрай прикру помилку - вистрілив не в свою мішень. Судді йому зарахували 0.0, а так і всі надії на медаль пішли. У підсумку він зайняв восьме місце, переможцем же став китайський Стрілець Чанхун Чжан.

"У мене розстебнувся ґудзик, відчув дискомфорт. Але час йде, і треба робити постріл і ось таке сталося (потрапив не в свою мішень - ред.). Мабуть, хвилювання зіграло свою роль. Важко сказати, таке трапляється раз на мільйон, і зі мною це сталося зараз", - пояснив свою помилку після змагань Куліш.

Фото: Сергій Куліш після своєї помилки (facebook.com/olympicua)

Помилка дійсно виявилася на мільйон - якби йому вдалося взяти медаль, він би отримав мінімум 55 тисяч доларів. Саме стільки дають за"бронзу".

Велоспорт

Українські трекістки Любов Басова та Олена Старікова не дуже вдало виступили у фінальних змаганнях, посівши за підсумками останнє 8-е місце. "Золото "завоювали представниці Китаю, Німеччина - з" сріблом", у представниць РОК - "бронза".

Легка атлетика

Відразу чотири українських спортсменів пробилися у фінали у своїх дисциплінах. Так, Михайло Кохан в метанні молота показав загальний п'ятий результат, метнувши на 78.36 метра. Для кваліфікації потрібно було кинути на 77.50 метра або увійти в 12-ку кращих. На необхідну дистанцію метнули лише п'ять спортсменів, включаючи Кохана. Ще один українець Гліб Піскунов в топ-12 потрапити не зміг, показавши результат в 73.84 метра. Фінал відбудеться 4 серпня.

Також Україна буде представлена у фіналі жіночих стрибків з жердиною. На путівку претендували дві українки Марина Килипко та Яна Гладійчук. Гарантовано кваліфікуватися можна було стрибнувши на 4.70 метра, але цього не здала жодна спортсменка в двох кваліфікаціях. Гладійчук показав результат в 4.40 метра, але цього не вистачило для фіналу. А ось Килипко стрибнула на 4.55 метра, як і інші 15 спортсменок пробилися у фінал. Таким чином фіналістками стали 16 учасниць і всі з однаковим результатом у кваліфікації. Фінал пройде 5 серпня.

А ось у фінальному забігу на 400 метрів з бар'єрами у жінок Україна буде представлена відразу двома спортсменками. Анна Рижикова і Вікторія Ткачук фінішували третіми у своїх забігах, показавши результати в 54.23 і 54.25 секунди. У фінал гарантовано проходили перші два місця в своїх забігах, а також дві найшвидші спортсменки Серед всіх, хто залишився. Ці дві путівки дісталися якраз українкам. Вирішальний забіг відбудеться 4 серпня.

Синхронне плавання

Українська пара Марта Федіна та Анастасія Савчук успішно стартували у кваліфікації, показавши у довільній програмі третій результат - 94.9333. Це на 2.9667 бала менше представниць російського олімпійського комітету. Завтра на синхроністок чекає технічна програма.

Фото: Марта Федина і Анастасія Савчук (facebook.com/olympicua)

Веслування

Сьогодні в Токіо українці були представлені в кваліфікаційних відборах у трьох дисциплінах. В одиночному розряді на дистанції 200 метрів на каяках Українки Марія Кічасова-Скорик і Юлія Юрійчук не змогли пробитися до півфіналу ні з кваліфікаційного раунду, ні з чвертьфіналу.

Також не змогли пробитися до півфіналу в парному каяку на 500 метрів Людмила Кукліновська та Анастасія Тодорова. Вони у своєму чвертьфінальному запливі фінішували останніми шостими і вибули зі змагань.

А ось чоловіки були більш успішними в цей день. У парному розряді каное на 1000 метрів Павло Атлухов і Дмитра Янчук у своєму чвертьфінальному запливі посіли друге місце і кваліфікувалися до півфіналу. У попередньому раунді кваліфікації вони посіли лише шосте місце, тоді як путівку до півфіналу давали перші два. Завтра українці боротимуться за вихід у фінал. Їм потрібно у своєму запливі фінішувати в топ - 4 з 6 учасників.

Стрибки у воду

Для потрапляння у фінал змагань в трампліні (3 метри) Олегу Колодію потрібно було потрапити в топ-18. Однак українець показав лише 22 результат і залишився без фіналу.

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В України після 2 серпня залишилося шість медалей в активі - 1 "срібло" і 5 "бронз". Ми йдемо на 60-му місці в медальному заліку, займаючи при цьому 21-й рядок за загальною кількістю медалей.

Лідером медального заліку залишилися Китай (29 золотих, 17 срібних, 16 бронзових), США (22, 25, 17) і Японія (17, 6, 10).