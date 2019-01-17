УПЦ МП назвала Крым канонической территорией Украины

Фото: архиепископ Климент (news.church.ua)

Климент напомнил, что Крым остается частью Украины с точки зрения церковных канонов

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата считает оккупированный Россией Крым канонической территорией Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы информационно-просветительского отдела УПЦ МП, архиепископа "Климента" в эфире "Громадського".

По его словам, Украинская православная церковь (МП) на территории Крыма остается полностью в каноническом чине.

"Это является свидетельством того, что, с точки зрения церковных канонов и церковного устройства, Крым является территорией Украины", - подчеркнул Климент.

Он также отметил, что по своему уставу УПЦ Московского патриархата имеет епархии исключительно на территории украинского государства.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ не предъявляла подозрение митрополиту УПЦ МП Лазарю за сотрудничество с оккупантами в Крыму. Отметим, в феврале 2015 года в первую годовщину создания так называемого "ополчения Крыма" он проводил молебен в честь "самообороны", которая способствовала оккупации полуострова.

Ранее также стало известно, что на административной границе оккупированного Крыма и материковой Украины российская сторона построила заграждения с системой сигнализационных датчиков.