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Рада сегодня рассмотрит закон о переходе общин в ПЦУ

Новости » Политика    17.01.2019 - 08:53
Рада сегодня рассмотрит закон о переходе общин в ПЦУ
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Нардепы сегодня также рассмотрят вопросы топливно-энергетического комплекса

Верховная рада на пленарном заседании 17 января рассмотрит законопроект о переходе религиозных общин в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Кроме того, нардепы рассмотрят вопросы аграрной политики, в частности, законопроект о требованиях к предметам и материалам, которые контактируют с пищевыми продуктами, а также изменения в некоторые законодательные акты относительно идентификации и регистрации животных.

Нардепы также планирую рассмотреть законопроект об электронных коммуникациях, радиочастотном ресурсе Украины, изменения в закон "О рынке электрической энергии", а также в закон о разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии.

Напомним, накануне в УПЦ Московского патриархата заявили, что "церковные законы" направлены на ликвидацию ее структур.

Отметим, в интервью сербскому изданию "Вечерние новости" президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва не намерена вмешиваться в церковные процессы в Украине.

 

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины церковьВерховная РадаПЦУ
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