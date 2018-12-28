ФСБ заявила о построенном заграждения между Крымом и материковой Украиной

Фото: оккупированный Крым (wikimapia)

Заграждение состоит из двух комплексов на расстоянии более 60 километров

В России заявили, что на границе оккупированного Крыма и материковой Украины завершено строительство заграждения и настройка системы сигнализационных датчиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В "крымском пограничном управлении" ФСБ РФ заявили, что разработка проекта началась в 2015 году, а теперь комплекс введен в эксплуатацию.

Такжее сообщается, что инженерные сооружения состоят из двух комплексов на расстоянии более 60 километров: первый состоит из вибрационных датчиков, второй - из радиолучевых датчиков с видеокамерами ночного видения и возможностью видеотрансляции.

В ФСБ утверждают, что строительство заграждения связано с "возможными попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп со стороны сопредельного государства" и с целью пресечения контрабанды.

Напомним, 27 декабря военно-воздушные силы РФ перехватили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США, который утром начал патрулирование вблизи оккупированного полуострова Крым.