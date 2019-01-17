УПЦ МП назвала Крим канонічною територією України

Фото: архієпископ Климент (news.church.ua)

Климент нагадав, що Крим залишається частиною України з точки зору церковних канонів

Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату вважає окупований Росією Крим канонічною територією України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, архієпископа "Климента" в ефірі "Громадського".

За його словами, Українська православна церква (МП) на території Криму залишається повністю в канонічному чині.

"Це є свідченням того, що, з точки зору церковних канонів і церковного устрою, Крим є територією України", - підкреслив Климент.

Він також зазначив, що за своїм статутом УПЦ Московського патріархату має єпархії виключно на території української держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ не пред'являла підозру митрополиту УПЦ МП Лазаря за співпрацю з окупантами в Криму. Відзначимо, в лютому 2015 року у першу річницю створення так званого "ополчення Криму" він проводив молебень на честь "самооборони", яка сприяла окупації півострова.

Раніше також стало відомо, що на адміністративному кордоні окупованого Криму і материкової України російська сторона побудувала загородження з системою сигналізаційних датчиків.