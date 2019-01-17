ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

УПЦ МП назвала Крим канонічною територією України

Новини » Політика    17.01.2019 - 09:19
УПЦ МП назвала Крим канонічною територією України
Фото: архієпископ Климент (news.church.ua)

Климент нагадав, що Крим залишається частиною України з точки зору церковних канонів

Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату вважає окупований Росією Крим канонічною територією України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, архієпископа "Климента" в ефірі "Громадського".

За його словами, Українська православна церква (МП) на території Криму залишається повністю в канонічному чині.

"Це є свідченням того, що, з точки зору церковних канонів і церковного устрою, Крим є територією України", - підкреслив Климент.

Він також зазначив, що за своїм статутом УПЦ Московського патріархату має єпархії виключно на території української держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ не пред'являла підозру митрополиту УПЦ МП Лазаря за співпрацю з окупантами в Криму. Відзначимо, в лютому 2015 року у першу річницю створення так званого "ополчення Криму" він проводив молебень на честь "самооборони", яка сприяла окупації півострова.

Раніше також стало відомо, що на адміністративному кордоні окупованого Криму і материкової України російська сторона побудувала загородження з системою сигналізаційних датчиків.

 

ФСБ затримала в Криму українця за підозрою у шпигунстві для СБУ
Новини України КриманнексияУПЦ МП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся