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СБУ не предъявляла подозрение митрополиту УПЦ МП, который сотрудничал с крымскими оккупантами

Новости » Происшествия    17.01.2019 - 00:12
СБУ не предъявляла подозрение митрополиту УПЦ МП, который сотрудничал с крымскими оккупантами
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Митрополит неоднократно присутствовал на мероприятиях, организованных оккупационными властями Крыма

Служба безопасности Украины не увидела преступления в действиях митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (Ростислава Швеца), который сотрудничал с оккупационными властями Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ СБУ на запрос Hromadske.ua.

Отмечается, что "по состоянию на 22 ноября 2018 года в уголовных процессах, которые расследуются следователями органов безопасности, сообщение о подозрении Швецу Р.П. не проводилось".

Отметим, митрополит неоднократно присутствовал на мероприятиях, организованных оккупационными властями Крыма.

23 февраля 2015 года в первую годовщину создания так называемого "ополчения Крыма" митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь провел молебен и освятил памятный камень "самообороне Крыма". Тогда Аксенов вручал "самообороне Крыма" медали и награды.

СБУ не предъявляла подозрение митрополиту УПЦ МП, который сотрудничал с крымскими оккупантамиФото: ответ СБУ на запрос Hromadske.ua

РБК-Украина также писало, что Новоайдарский районный суд Луганской области заочно приговорил к шести годам лишения свободы священника УПЦ МП.

В апреле 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к рядам террористов. Во главе группы антиукраински настроенных лиц он организовал блокирование автодороги до Луганска, препятствуя перемещению сил и средств ВСУ в район проведения АТО.

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