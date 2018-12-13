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Спецслужбы РФ планировали крестный ход в городах Украины в день собора

Новости » Политика    13.12.2018 - 14:30
Спецслужбы РФ планировали крестный ход в городах Украины в день собора
Фото: Виктор Кононенко (УНИАН)

Во время хода планировалось спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями

В День проведения Объединительного собора спецслужбы РФ были намерены организовать в украинских городах крестный ход со столкновениями. Об этом сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, СБУ получило информацию о проведении 6 декабря в оккупированном Донецке совещания российских спецслужб и руководства "ДНР", на котором обсуждался вопрос о предоставлении Украине Томоса  и мероприятий, которые могут ему помешать.

"По результатам совещания было принято решение по организации крестных ходов в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Херсоне и Николаеве в день проведения Объединительного собора", - сообщил Кононенко.

По его словам, во время запланированных мероприятий в "ДНР" хотели спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями для создания кровавой картинки для российских СМИ.

"Планировалось привлечь для увеличения количества пострадавших лиц пожилого возраста, инвалидов и больных. Использование "МГБ ДНР" - групп, которые уже находятся в вышеуказанных украинских городах для совершения противоправных проявлений", - добавил замглавы СБУ.

Напомним, СБУ предотвратила провокации накануне Объединительного собора, который должен состояться 15 декабря.

РБК-Украина также сообщало, что СБУ допросит наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в уголовном производстве по планам РФ организовать провокации во время проведения Объединительного собора.

Так, СБУ установило, что наместник Киево-Печерской лавры Павел должен был стать координатором акций протеста против получения Томоса об автокефалии Украинской церкви.

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