СБУ предотвратила провокации накануне Объединительного собора

Фото: Виктор Кононенко (УНИАН)

Провокации планировали организовать в Киеве и других регионах страны

Служба безопасности Украины предотвратила провокации накануне Объединительного собора, который должен состояться 15 декабря. Об этом сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент РБК-Украина.

В ведомстве отметили, что провокации планировали организовать в Киеве и других регионах страны.

"СБУ задокументированы намерения организовать в Киеве и других регионах нашей страны провокации накануне и во время проведения Объединительного собора и создания Украинской поместной православной церкви", - заявил Кононенко.

По его словам, Служба безопасности пока не задержала ни одного подозреваемого в совершении провокаций. Предполагается, что российская сторона планировала преступления против участников акций протеста. Также Кононенко показал плакаты с лозунгами, которые, по версии СБУ, сделали в Москве.

"Основная версия, которую мы рассматриваем, - совершение преступлений в отношении лиц, которых планировали привлечь к этим акциям", - добавил он.

По его мнению, таким образом, в России планировали доказать преследование прихожан УПЦ Московского патриархата в Украине.

"С другой стороны это могло поставить под угрозу проведение Объединительного собора", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Объединительный собор, который состоится 15 декабря в Киеве, вынесены три вопроса. Предполагается, что он продлится один день. С технической стороны должны быть принять три решения: единство церкви, ее предстоятель и устав.

РБК-Украина ранее сообщало, что Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) планирует согласовать с представителем Вселенского патриарха все вопросы для успешного Объединительного собора.

Отметим, синод Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не позволил своему епископату участвовать в Объединительном соборе.