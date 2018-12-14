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УПЦ МП не має наміру влаштовувати провокації під час собору

Новини » Суспільство    14.12.2018 - 10:50
УПЦ МП не має наміру влаштовувати провокації під час собору
Фото: Миколай Данилевич (news church.ua)

В УПЦ МП заявили, що не будуть проводити жодних протестів проти Томосу

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не має наміру перешкоджати проведенню Об’єднавчого собору і влаштовувати будь-які провокації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення на сайті УПЦ МП.

Відповідну інформацію озвучив заступник голови відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич.

"Ми, як Українська православна церква, офіційно не влаштовуємо і не будемо влаштовувати жодних провокацій в суботу, як про це заявили в СБУ, і в інші дні… Ніяких протестів проти томосу. Я знаю тільки про одну ініціативу: віряни нашої церкви о 10 годині хочуть зібратися на мирне молитовне стояння і висловити таким чином свою незгоду з втручанням влади в справи церкви", - заявив він.

Зазначимо, сьогодні УПЦ МП проводить молебен біля будівлі Верховної ради України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України запобігла провокаціям напередодні Об'єднавчого собору, який повинен відбутися 15 грудня.

РБК-Україна також писало, що намісник Києво-Печерської лаври Павло повинен був стати координатором акції протесту проти Томосу про автокефалію УПЦ.

Крім того, в День проведення Об'єднавчого собору спецслужби РФ планували організувати в українських містах хресні ходи із зіткненнями.

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