Уряд зробив важливий крок для заборони в Україні церкви, що керується з Москви

Кабінет міністрів зробив крок для заборони в Україні церкви, керівний центр якої знаходиться в Москві. Це зроблено в день "побєдобєсія" на Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 9 травня 2025 р. № 543.

Постановою затверджений "Порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена".

Це зроблено відповідно до абзацу восьмого статті 30 закону України "Про свободу совісті та релігійні організації".

Що передбачає порядок

Порядок визначає процедуру дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації, що діє в Україні, з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".

Для проведення дослідження Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) формує склад дослідницької групи з-поміж посадових осіб ДЕСС.

Дослідження проводиться:

за власною ініціативою ДЕСС;

за зверненням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, об’єднання громадян, інших осіб.

Для встановлення ознак афілійованості ДЕСС під час проведення дослідження може:

звертатися до органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб про надання інформації, пояснень, документів, витягів з публічних електронних реєстрів, які необхідні для здійснення дослідження та встановлення наявності або відсутності ознак афілійованості;

використовувати висновки релігієзнавчої експертизи, інформацію, надану іншими центральними органами виконавчої влади, дані публічних електронних реєстрів, а також інформацію, отриману від фізичних та юридичних осіб, з медіа та інших відкритих джерел;

проводити опитування священнослужителів, церковнослужителів, осіб, які працюють у релігійній організації на виборних посадах для з’ясування обставин діяльності релігійної організації. Під час такого опитування ДЕСС має право використовувати засоби аудіо-, фото- або відеофіксації.

За результатами дослідження ДЕСС видається один із таких наказів:

1) про виявлення ознак афілійованості,

2) про відсутність ознак афілійованості.

Закон про заборону московської церкви

У вересні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє за певних умов забороняти діяльність тих організацій, які пов’язані із Росією. Фактично закон спрямований проти Української православної церкви Московського патріархату, якій дали час на розірвання зав'язків з РПЦ.

У разі виявлення підпорядкування російській церкві Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті зможе подати позов до суду про припинення діяльності релігійної організації.