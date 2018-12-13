УПЦ КП решила, в каком составе пойдет на Объединительный собор

Фото: заседание архиерейского собора (cerkva.info)

УПЦ КП приняла решение об участии в Объединительном соборе епископата, клириков, мирян и монахов

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) сегодня, 13 декабря, на заседании архиерейского собора приняла решение об участии в Объединительном соборе по созданию единой поместной Украинской православной церкви епископата, представителей клира, мирян и монахов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Киевской патриархии.

Сообщается, что архиерейского собор заслушал информацию о подготовке к Объединительному собору, который 15 декабря 2018 года созывается в Святой Софии Киевской.

"Было принято решение принять участие в Соборе в составе епископата, представителей клира, мирян и монахов, согласно благословению святейшего Вселенского патриарха Варфоломея", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве пройдет Объединительный собор, на котором провозгласят Православную церковь в Украине, утвердят ее устав и выберут предстоятеля.

Отметим, Украинская православная церковь Киевского патриархата 13 декабря определилась со своим кандидатом на главу поместной православной церкви в Украине. В частности, с единой кандидатурой УПЦ КП определилась во время архиерейского собора.

Кроме того, стало известно, что Вселенский патриарх вручит томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине в Константинополе 6 января 2019 года.