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Сейм Латвии осудил российскую агрессию против Украины

Новости » Политика    13.12.2018 - 15:44
Сейм Латвии осудил российскую агрессию против Украины
Фото: сейм Латвии (saeima.lv)

Латвия требует у РФ немедленно отпустить украинских военнопленных моряков

Сейм Латвии в четверг, 13 декабря, принял заявление, которым выражает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждает Российскую Федерацию в связи с агрессией в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сейма.

В частности, в заявлении Сейм решительно осуждает Россию также за блокирование Азовского моря, захват украинских военных кораблей и их экипажей. В Сейме это назвали нарушением суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а также пренебрежением международно-правовыми принципами.

"Россия должна незамедлительно освободить заключенных граждан Украины - 24 задержанных моряков - а также обеспечить, чтобы все политические заложники и незаконно задержанные граждане Украины были отпущены", - говорится в заявлении.

Сейм призывает также Европейский союз и международные институты - ОБСЕ, ООН - немедленно дать ответ на события в Керченском проливе, которые произошли 25 ноября.

Напомним, как сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг, 13 декабря, НАТО будет обеспечивать безопасность в Азовском море.

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