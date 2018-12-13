УПЦ КП вирішила, в якому складі піде на Об'єднавчий собор

Фото: засідання архиєрейського собору (cerkva.info)

УПЦ КП прийняла рішення про участь в Об'єднавчому соборі єпископату, кліриків, мирян і ченців

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) сьогодні, 13 грудня, на засіданні архієрейського собору прийняла рішення про участь у Об'єднавчому соборі щодо створення єдиної помісної Української православної церкви єпископату, представників кліру, мирян і ченців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Київської патріархії.

Повідомляється, що архієрейський собор заслухав інформацію про підготовку до Об'єднавчого собору, який 15 грудня 2018 року скликається у Святій Софії Київської.

"Було прийнято рішення взяти участь у Соборі у складі єпископату, представників кліру, мирян і ченців, згідно з благословення святійшого Вселенського патріарха Варфоломія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року в Києві пройде Об'єднавчий собор, на якому проголосять Православну церкву в Україні, затвердять її статут і виберуть предстоятеля.

Зазначимо, Українська православна церква Київського патріархату 13 грудня визначилася зі своїм кандидатом на главу помісної православної церкви в Україні. Зокрема, з єдиною кандидатурою УПЦ КП визначилася під час архієрейського собору.

Крім того, стало відомо, що Вселенський патріарх вручить томос про автокефалію майбутньому главі помісної православної церкви в Україні в Константинополі 6 січня 2019 року.