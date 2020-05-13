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Упрощенную процедуру реорганизации банков продлили на четыре года

Новости » Экономика     13.05.2020 - 15:10
Упрощенную процедуру реорганизации банков продлили на четыре года
Фото: касса банка (РБК-Украина)

Механизмом уже воспользовались десятки банков

Национальный банк Украины (НБУ) поддерживает решение Верховной рады продлить действие закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" с 1 августа 2020 года до 1 августа 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, этот закон позволяет банкам:

  • проводить реорганизацию путем присоединения по упрощенной процедуре, срок которой составляет в среднем три-четыре месяца (этим механизмом уже воспользовались 4 банки);
  • применять упрощенную процедуру капитализации, которую можно проводить в значительно более короткие сроки (этим механизмом уже воспользовались 15 банков);
  • прекращать банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица (этой процедурой воспользовались 7 банков)

"Упрощенная процедура реорганизации и капитализации банков показала свою действенность в последние три года. Значительная часть банков уже воспользовалась упрощенными механизмами и мы уверены, что еще воспользуются. Кроме этого, закон позволяет банкам добровольно сдать банковскую лицензию без ликвидации, рассчитавшись с вкладчиками. Эта процедура уменьшает количество банкротств на рынке и дает возможность владельцам банков цивилизованно выйти из рынка, если они не могут поддерживать банк в дальнейшем. Мы ожидаем продолжения консолидации банковского сектора и продолжение процессов слияний и поглощений", - отметил директор департамента лицензирования Александр Бевз.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада снизила требование к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 до 200 млн грн.

По данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось по сравнению с началом года. Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2020 года сократилась на 118 с 8002 к 7884 отделений.

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныбанкиВерховная Рада
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