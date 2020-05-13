НБУ поддерживает снижение минимального капитала банков во время кризиса

Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Банкам сделали еще один шаг навстречу во время кризиса

Национальный банк Украины поддерживает решение Верховной рады снизить требование к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 до 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, соответствующий законопроект № 3329-д был инициирован НБУ.

Согласно закону, НБУ получил право устанавливать для отдельных банков и юридических лиц, имеющих намерение осуществлять банковскую деятельность, дифференцированный минимальный размер уставного капитала, но не ниже 200 млн грн.

В НБУ напомнили, что действующие на сегодня нормы законодательства требовали от банков постепенного увеличения размера уставного капитала до 500 млн грн с 11 июля 2024 года. В ноябре 2019 года НБУ принял решение перенести с 11 июля 2020 года на 1 января 2021 года срок приведения банками размера уставного и регулятивного капитала с 200 до 300 млн грн.

Как отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сегодня банковская система является достаточно капитализированной. Банки с запасом перевыполняют норматив достаточности регулятивного капитала (Н2) - 19,29% на 1 апреля при нормативном значении 10%.

"Соответственно сильной необходимости в повышении минимального размера уставного капитала банков нет. К тому же, это еще один шаг навстречу банкам в период кризисных явлений ", - сказала она.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 мая приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавірусної болезни (COVID-19)" (законопроект №3329-д).

Напомним, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 37,9% годовых, что на 0,6 п. п. выше, чем в марте (37,3%).