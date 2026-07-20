Управління багатоквартирним будинком у платіжці: що це і за які послуги платимо

З березня 2025 року у квитанціях за комуналку жителів Києва з'явився новий рядок - управління багатоквартирним будинком. Цю послугу нараховують тим, хто не створив ОСББ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення "Центру комунального сервісу".
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З 1 березня 2025 року мешканці багатоповерхівок Києва, які самостійно не визначилися з формою управління будинком (не створили об'єднання співвласників), почали отримувати оновлені рахунки.
Для таких будинків місцева влада провела спеціальний конкурс і призначила управителів. З ними уклали індивідуальні договори, де чітко прописані реальні витрати.
Послуга з управління багатоквартирним будинком (УББ) відображається у платіжках окремим рядком.
Перелік робіт, за які щомісяця сплачують мешканці, затверджений відповідною постановою уряду. Послуга охоплює всі витрати на утримання спільного майна багатоповерхівки.
Зокрема, до тарифу входять такі послуги:
Крім обов'язкових робіт, співвласники можуть замовляти в управителя й додаткові сервіси. Точну структуру послуг для кожного окремого будинку можна знайти у підписаному договорі.