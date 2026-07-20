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Управление многоквартирным домом в платежке: что это и за какие услуги платим

07:13 20.07.2026 Пн
2 мин
За что именно украинцы платят каждый месяц?
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: что нужно знать об "управлении многоквартирным домом" в квитанции (Юлия Червинская, РБК-Украина)

С марта 2025 года в квитанциях за коммуналку жителей Киева появилась новая строчка - управление многоквартирным домом. Эту услугу начисляют тем, кто не создал ОСМД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение "Центра коммунального сервиса".

Главное:

  • Когда появилась графа в квитанциях: С марта 2025 года киевляне получают счета с отдельной строкой - за услугу по управлению многоквартирным домом.
  • Кого касается: Начисления действуют для жителей тех многоэтажек, которые не создали ОСМД.
  • Что покрывает услуга: Тариф включает расходы на содержание общего имущества - уборка, техобслуживание систем и лифтов, текущие ремонты и освещение.

Почему появилась новая графа в квитанции

С 1 марта 2025 года жители многоэтажек Киева, самостоятельно не определившиеся с формой управления домом (не создавших объединение совладельцев), начали получать обновленные счета.

Для таких домов местные власти провели специальный конкурс и назначили управляющих. С ними заключили личные договоры, где четко прописаны реальные издержки.

Услуга по управлению многоквартирным домом (УББ) отображается в платежках отдельной строкой.

Что входит в услугу управления

Список работ, за которые ежемесячно платят жильцы, утвержден соответствующим постановлением правительства. Услуга включает все расходы на содержание общего имущества многоэтажки.

В частности, в тариф входят следующие услуги:

  • уборка подъездов и придомовой территории (если земля принадлежит совладельцам);
  • выполнение санитарно-технических работ;
  • техническое обслуживание внутридомовых систем и лифтов;
  • покупка электроэнергии для освещения и функционирования общего имущества;
  • проведение текущих ремонтов в доме.

Помимо обязательных работ, совладельцы могут заказывать у управляющего и дополнительные сервисы. Точную структуру услуг для каждого отдельного дома можно найти в подписанном договоре.

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