Управление многоквартирным домом в платежке: что это и за какие услуги платим

С марта 2025 года в квитанциях за коммуналку жителей Киева появилась новая строчка - управление многоквартирным домом. Эту услугу начисляют тем, кто не создал ОСМД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение "Центра коммунального сервиса".
Главное:
С 1 марта 2025 года жители многоэтажек Киева, самостоятельно не определившиеся с формой управления домом (не создавших объединение совладельцев), начали получать обновленные счета.
Для таких домов местные власти провели специальный конкурс и назначили управляющих. С ними заключили личные договоры, где четко прописаны реальные издержки.
Услуга по управлению многоквартирным домом (УББ) отображается в платежках отдельной строкой.
Список работ, за которые ежемесячно платят жильцы, утвержден соответствующим постановлением правительства. Услуга включает все расходы на содержание общего имущества многоэтажки.
В частности, в тариф входят следующие услуги:
Помимо обязательных работ, совладельцы могут заказывать у управляющего и дополнительные сервисы. Точную структуру услуг для каждого отдельного дома можно найти в подписанном договоре.