Управление многоквартирным домом в платежке: что это и за какие услуги платим
С марта 2025 года в квитанциях за коммуналку жителей Киева появилась новая строчка - управление многоквартирным домом. Эту услугу начисляют тем, кто не создал ОСМД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение "Центра коммунального сервиса".
Главное:
- Когда появилась графа в квитанциях: С марта 2025 года киевляне получают счета с отдельной строкой - за услугу по управлению многоквартирным домом.
- Кого касается: Начисления действуют для жителей тех многоэтажек, которые не создали ОСМД.
- Что покрывает услуга: Тариф включает расходы на содержание общего имущества - уборка, техобслуживание систем и лифтов, текущие ремонты и освещение.
Почему появилась новая графа в квитанции
С 1 марта 2025 года жители многоэтажек Киева, самостоятельно не определившиеся с формой управления домом (не создавших объединение совладельцев), начали получать обновленные счета.
Для таких домов местные власти провели специальный конкурс и назначили управляющих. С ними заключили личные договоры, где четко прописаны реальные издержки.
Услуга по управлению многоквартирным домом (УББ) отображается в платежках отдельной строкой.
Что входит в услугу управления
Список работ, за которые ежемесячно платят жильцы, утвержден соответствующим постановлением правительства. Услуга включает все расходы на содержание общего имущества многоэтажки.
В частности, в тариф входят следующие услуги:
- уборка подъездов и придомовой территории (если земля принадлежит совладельцам);
- выполнение санитарно-технических работ;
- техническое обслуживание внутридомовых систем и лифтов;
- покупка электроэнергии для освещения и функционирования общего имущества;
- проведение текущих ремонтов в доме.
Помимо обязательных работ, совладельцы могут заказывать у управляющего и дополнительные сервисы. Точную структуру услуг для каждого отдельного дома можно найти в подписанном договоре.