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Украинцы управляют Запорожской АЭС, несмотря на захват территории

Автор: Роман Мирончук

Вчера ночью, 4 марта, российские оккупанты обстреляли первый энергоблок Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Начался пожар, но, к счастью, его смогли потушить. Сейчас управление атомной электростанцией находится в украинских руках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в ходе телемарафона.

При этом, по его словам, российские военные контролируют периметр Запорожской АЭС. Но ситуация в Энергодаре динамично меняется. Сейчас известно о трех погибших бойцах Нацгвардии Украины.

Напомним, из-за повреждения на Запорожской атомной электростанции Энергодар остался без тепла. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, и надеются, что тепло в квартирах местных жителей появится в субботу, 5 марта.

Мы также писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе переговоров они обсудили безопасность АЭС и санкции против России.

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Запорожская АЭСВойна России против Украины