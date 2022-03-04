Зеленский обсудил с президентом Евросовета санкции против РФ и защиту АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе переговоров они обсудили безопасность АЭС и санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter .

"Продолжил диалог с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Наша общая задача - обезопасить АЭС, критические производства, инфраструктуру. Обсудили пути его реализации. Говорили об ужесточении санкций против РФ. Затронул вопрос членства Украины в ЕС", - написал он.

Напомним, в ночь на 4 марта российские оккупанты из танков обстреливали первый энергоблок Запорожской АЭС, после чего там произошло возгорание. На 7 утра пожар был потушен. По данным спасателей, к счастью, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

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