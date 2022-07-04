ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Управление санкций": ЕС может создать орган для контроля санкционной политики

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 04 июля 2022 15:36
"Управление санкций": ЕС может создать орган для контроля санкционной политики Фото: ЕС может создать орган для контроля санкционной политики (flick.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Брюсселе обсуждают создание общеевропейского санкционного органа для более жесткого и последовательного применения наказаний, связанных с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times и главу Офиса президента Андрея Ермака.

Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила, что официальные лица готовы ввести европейскую версию Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), казначейского агентства США, которое занимается вопросом применения санкций.

По ее словам, ЕС мог бы предоставить своему запланированному Управлению по борьбе с отмыванием денег (AMLA) полномочия контроля за санкциями.

Отмечается, что политике санкций ЕС мешает неравномерное применение. Так, Европейская комиссия предлагает определенные меры, которые вступают в силу, если их одобрят все столицы ЕС, но их выполнение возлагается на национальные органы власти 27 государств-членов.

МакГиннес сказала, что в некоторых странах существует мощная инфраструктура по внедрению санкций, а в других - нет.

Так, депутаты Европарламента от центристской группы "Восстановить Европу" недавно внесли поправки к предложенному положение о создании AMLA. Это создаст новый "центральный офис", ответственный за контроль за национальными органами власти, которые применяют целевые финансовые санкции.

Андрей Ермак отметил, что создание такого органа может быть действительно эффективным решением, которое позволит принимать санкционные решения быстрее, чем сейчас по формуле поиска консенсуса среди всех членов Евросоюза.

Напомним, Евросоюз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля.

В Офисе президента отметили, что новые ограничения должны касаться российского газа и расширение списка банков, которые отключат от SWIFT.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Санкции
NEWS
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы