ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля, - журналист

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 04 июля 2022 14:51
ЕС хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля, - журналист Фото: ЕС хочет до конца этого месяца согласовать новые санкции против РФ (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул, то есть до конца июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

Он отметил, что ЕС может ввести запрет на экспорт российского золота и закрыть лазейки для обхода предыдущих санкций. В то же время в очередной пакет могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России.

Напомним, что в Евросоюзе начали подготовку к седьмому пакету санкций против России.

В Офисе президента отметили, что новые ограничения ЕС могут затронуть банковский сектор и российский газ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Санкции против России
NEWS
Буданов рассказал, когда и чем закончится война в Украине
Буданов рассказал, когда и чем закончится война в Украине
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы