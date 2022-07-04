ЕС хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля, - журналист

Фото: ЕС хочет до конца этого месяца согласовать новые санкции против РФ (flick com libereurope)

Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул, то есть до конца июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

Он отметил, что ЕС может ввести запрет на экспорт российского золота и закрыть лазейки для обхода предыдущих санкций. В то же время в очередной пакет могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России.