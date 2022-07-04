"Управління санкцій": ЄС може створити орган для контролю санкційної політики

У Брюсселі обговорюють створення загальноєвропейського санкційного органу для більш жорсткого та послідовнішого застосування покарань, пов’язаних з війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times і голову Офісу президента Андрія Єрмака .

Єврокомісар з фінансової стабільності Мейрід МакГіннесс заявила, що офіційні особи готові запровадити європейську версію Управління з контролю за іноземними активами (JFAC), казначейського агентства США, яке займається питанням застосування санкцій.

За її словами, ЄС міг би надати своєму запланованому Управлінню з боротьби з відмиванням грошей (AMLA) повноваження наглядати за санкціями.

Зазначається, що політиці санкцій ЄС заважає нерівномірне застосування. Так, Європейська комісія пропонує певні заходи, які набувають чинності, якщо їх схвалять усі столиці ЄС, але їхнє виконання покладається на національні органи влади 27 держав-членів.

МакГіннес сказала, що у деяких країнах існує потужна інфраструктура щодо впровадження санкцій, а в інших - ні.

Так, депутати Європарламенту від центристської групи "Відновити Європу" нещодавно внесли поправки до запропонованого положення про створення AMLA. Це створить новий "центральний офіс", відповідальний за нагляд за національними органами влади, які застосовують цільові фінансові санкції.

Андрій Єрмак зазначив, що створення такого органу може бути справді ефективним рішенням, яке дозволить ухвалювати санкційні рішення швидше, ніж зараз за формулою пошуку консенсусу серед всіх членів Євросоюзу.