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УПЛ затвердила час проведення перенесеного матчу "Маріуполь" - "Динамо"

Новини » Спорт    11.09.2019 - 16:49
УПЛ затвердила час проведення перенесеного матчу "Маріуполь" - "Динамо"

Зустріч була перенесена з-за участі клубів у єврокубках

Дирецкия Украинской Прем'єр-ліги (УПЛ) затвердила час проведення перенесеного матчу 4 туру між "Маріуполем" і "Динамо". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Зустріч відбудеться у середу 25 вересня, початок - 17:00. В УПЛ також зазначили, що врахували побажання клубів та каналу-транслятора.

Матч був перенесений через участь "Маріуполя" і "Динамо" в кваліфікації єврокубкових змагань, в яких обидва клуби виступили невдало.

Після вильоту з Ліги чемпіонів від бельгійського "Брюгге" (0:1, 3:3) з поста головного тренера "Динамо" був звільнений Олександр Хацкевич. Новим наставником "біло-синіх" став колишній спортивний директор клубу Олексій Михайличенко.

Розгромну поразку "Мариуполя" від АЗ Алкмаар (0:4) в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи стало рекордним для азовців.

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