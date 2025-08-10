УПЛ: "Шахтар" у грі з шістьма голами втратив очки у Львові

Львівські "Карпати" та донецький "Шахтар" видали вогняний поєдинок у Львові в рамках другого туру української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат протистояння.
УПЛ, 2-й тур
"Карпати" – "Шахтар" – 3:3
Голи: Невес, 18, Бруніньйо, 77, Краснопір, 90+2 – Невертон, 9, Еліас, 23, Аліссон, 82
"Гірники" повели вже на 9-й хвилині: Судаков п’ятою вивів Невертона на удар, і бразилець з близької відстані переграв Домчака.
Але господарі швидко відповіли – Невес прибрав захисника у штрафному та влучно пробив, забивши свій перший гол у сезоні.
Далі знову відзначився "Шахтар": Конопля навісив, а Еліас замкнув головою.
На початку другого тайму "Карпати" могли зрівняти зі штрафного – Мірошніченко відправив м’яч у сітку, але ВАР скасував гол через офсайд Бабогло. Львів’яни все ж досягли свого – Бруніньйо пробив Різника з близької дистанції.
А вже на другій компенсованій хвилині Краснопір врятував "Карпати" від поразки, замкнувши передачу партнера.
10 серпня відбулися також ще два матчі у рамках другого туру УПЛ:
Програма другого туру завершиться у понеділок, 11 серпня матчем "Зоря" - "Кудрівка" (початок - о 18:00).
