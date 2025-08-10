УПЛ: "Шахтер" в игре с шестью голами потерял очки во Львове

Львовские "Карпаты" и донецкий "Шахтер" выдали огненный поединок во Львове в рамках второго тура украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат противостояния.
УПЛ, 2-й тур
"Карпаты" - "Шахтер" - 3:3
Голы: Невес, 18, Бруниньо, 77, Краснопир, 90+2 - Невертон, 9, Элиас, 23, Алиссон, 82
"Горняки" повели уже на 9-й минуте: Судаков пяткой вывел Невертона на удар, и бразилец с близкого расстояния переиграл Домчака.
Но хозяева быстро ответили - Невес убрал защитника в штрафной и точно пробил, забив свой первый гол в сезоне.
Далее снова отличился "Шахтер": Конопля навесил, а Элиас замкнул головой.
В начале второго тайма "Карпаты" могли сравнять со штрафного - Мирошниченко отправил мяч в сетку, но ВАР отменил гол из-за офсайда Бабогло. Львовяне все же достигли своего - Бруниньо пробил Ризныка с близкой дистанции.
А уже на второй компенсированной минуте Краснопир спас "Карпаты" от поражения, замкнув передачу партнера.
10 августа состоялись также еще два матча в рамках второго тура УПЛ:
Программа второго тура завершится в понедельник, 11 августа матчем "Заря" - "Кудривка" (начало - в 18:00).
Ранее опубликовали видео шедеврального гола Ракицкого за "Черноморец" почти с центра поля.
Также читайте о новом рекордсмене УПЛ, дебютировавшем в элите в 15 лет.