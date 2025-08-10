RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

УПЛ: "Шахтер" в игре с шестью голами потерял очки во Львове

Фото: "Карпаты" и "Шахтер" забили шесть голов на двоих (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Львовские "Карпаты" и донецкий "Шахтер" выдали огненный поединок во Львове в рамках второго тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат противостояния.

УПЛ, 2-й тур

"Карпаты" - "Шахтер" - 3:3

Голы: Невес, 18, Бруниньо, 77, Краснопир, 90+2 - Невертон, 9, Элиас, 23, Алиссон, 82

Голевая феерия на стадионе "Украина"

"Горняки" повели уже на 9-й минуте: Судаков пяткой вывел Невертона на удар, и бразилец с близкого расстояния переиграл Домчака.

Но хозяева быстро ответили - Невес убрал защитника в штрафной и точно пробил, забив свой первый гол в сезоне.

Далее снова отличился "Шахтер": Конопля навесил, а Элиас замкнул головой. Перед свистком на перерыв Чачуа имел шанс сравнять счет, но пробил мимо.

В начале второго тайма "Карпаты" могли сравнять со штрафного - Мирошниченко отправил мяч в сетку, но ВАР отменил гол из-за офсайда Бабогло. Львовяне все же достигли своего - Бруниньо пробил Ризныка с близкой дистанции. Однако вскоре Алиссон снова вывел "горняков" вперед.

А уже на второй компенсированной минуте Краснопир спас "Карпаты" от поражения, замкнув передачу партнера. Итог - 3:3 и безумная развязка на стадионе "Украина".

10 августа состоялись также еще два матча в рамках второго тура УПЛ:

  • "Оболонь" - "Александрия" - 1:0 (Суханов, 46)
  • "Полесье" - "Колос" - 0:1 (Климчук, 47)

Программа второго тура завершится в понедельник, 11 августа матчем "Заря" - "Кудривка" (начало - в 18:00).

Ранее опубликовали видео шедеврального гола Ракицкого за "Черноморец" почти с центра поля.

Также читайте о новом рекордсмене УПЛ, дебютировавшем в элите в 15 лет.

