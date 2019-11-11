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УПЛ призвала расследовать инцидент на матче "Шахтер" - "Динамо"

Новости » Спорт     11.11.2019 - 12:03
УПЛ призвала расследовать инцидент на матче "Шахтер" - "Динамо"
Фото: "Шахтер" - "Динамо" (shakhtar.com)

Организация осудила расизм

Украинская Премьер-лига (УПЛ) опубликовала заявление, в котором строго осудила любые проявления расизма на стадионах и призвала расследовать инцидент на матче "Шахтер" - "Динамо" (1:0) как приоритетный. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Накануне центральный поединок 14 тура чемпионата Украины был приостановлен из-за расистских кричалок от сектора фанатов киевлян в сторону игроков "горняков". Тайсон не выдержал оскорблений и ответил им неприличным жестом, за что впоследствии получил красную карточку.

"Этот случай показывает, что мы должны укрепить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. УПЛ верит, что компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечет к ответственности всех вовлеченных лиц в соответствии с действующим законодательством и правилами", - говорится в сообщении.

После игры оба клуба выступили с заявлениями, в которых выступили против расовой дискриминации.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) предлагает ввести пожизненный запрет для фанатов на посещение матчей за проявления расизма.

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