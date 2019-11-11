ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УПЛ закликала розслідувати інцидент на матчі "Шахтар" - "Динамо"

Новини » Спорт     11.11.2019 - 12:03
УПЛ закликала розслідувати інцидент на матчі "Шахтар" - "Динамо"
Фото: "Шахтар" - "Динамо" (shakhtar.com)

Організація засудила расизм

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) опублікувала заяву, в якій суворо засудила будь-які прояви расизму на стадіонах і закликала розслідувати інцидент на матчі "Шахтар" - "Динамо" (1:0) як пріоритетний. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Напередодні центральний поєдинок 14 туру чемпіонату України був призупинений через расистські кричалки від сектора фанатів киян в сторону гравців "гірників".

"Цей випадок показує, що ми маємо зміцнити діалог із клубами, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому. УПЛ вірить, що компетентний дисциплінарний орган буде розслідувати цю справу як пріоритетну та притягне до відповідальності всіх залучених осіб відповідно до чинного законодавства та правил", - йдеться в повідомленні.

Після гри обидва клуби виступили із заявами, в яких виступили проти расової дискримінації.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) пропонує ввести довічну заборону для фанатів на відвідування матчів за прояви расизму.

"Динамо" не змогло дотиснути "Копенгаген" у матчі Ліги Європи "Шахтар" вирвав нічию із загребським "Динамо" в компенсований час
Новини України ДинамоШахтарЧемпионат УкраиныфанатырасизмУПЛболельщики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся