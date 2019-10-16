ФИФА предлагает ввести пожизненный запрет на посещение матчей за расизм

Фото: игроки сборной Англии после матча с Болгарией (twitter.com/England)

В организации обеспокоены ситуацией после игры Болгария - Англия

Международная федерация футбола (ФИФА) предложила ввести пожизненный запрет на посещение всех стадионов мира для фанатов, которые будут признаны виновными в расистском поведении во время футбольных матчей. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал футбольные ассоциации найти новые, более сильные и эффективные способы искоренения расизма в футболе.

"Мы постоянно говорим, что в футболе нет места расизму, тем не менее продолжаем сталкивается с этой проблемой как в спорте, так и в обществе. Призываю всех активнее бороться с подобным неподобающим поведением", - сказал он.

Организация обеспокоена ситуацией во время матча отбора на Евро-2020 между командами Болгарии и Англии (0:6), который проходил в Софии. Болельщики хозяев поля выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожих игроков англичан. Кроме того, фанаты болгарской команды отметились фашистскими приветствиями.

Turned on the news and saw this from the #BulgariaEngland game. Nazi salutes, monkey chants. That is one sick society pic.twitter.com/M0w6IWaqz7 — Jeremy Vine (@theJeremyVine) October 14, 2019

В связи с этим судья дважды останавливал игру в первом тайме. Англичане в итоге решили продолжить встречу, хотя и обсуждали возможность ухода с поля.

Между тем, тренер сборной Болгарии Красимир Балаков заявил, что расистских выходок не заметил.

Referee twice halts Bulgaria-England Euro 2020 qualifier over racist chants https://t.co/CoLw2QCAS3 pic.twitter.com/o8VEj0dwe8 — Reuters Top News (@Reuters) October 15, 2019

По итогам игры Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело в отношении Болгарского футбольного союза и Футбольной ассоциации Англии. ФИФА намерена дождаться решения европейской организации, прежде чем применить санкции со своей стороны.