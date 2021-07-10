УПЛ перенесет матч "Динамо" в первом туре. Киевляне стартуют против "Вереса" 31 июля

"Динамо" не сыграет матч первого тура Премьер-лиги вместе с остальными командами в конце июля. Их сезон стартует 31 июля игрой против "Вереса".

Перенос матча первого тура для "Динамо" связан с официальной неопределенностью касательно их соперника в этом поединке. Изначально им должен был стать "Олимпик", но донецкий клуб снялся с Премьер-лиги. Его должен заменить "Минай", но официально об этом решении еще не объявили.

Кроме этого, в "Динамо" существенная часть состава выступала за сборную Украины на Евро-2020. И клубу нет необходимости форсировать подготовку к сезону и еврокубкам, поскольку они стартуют с группового этапа Лиги чемпионов.

Эта ситуация позволила киевлянам продлить подготовку к сезону и увеличить срок сборов. За счет этого "Динамо" сыграет дополнительно еще два спарринга с двумя командами из немецкой Бундеслиги. Эти игры пройдут в Австрии.

Первый же матч сезона киевская команда проведет против "Вереса". Базовая дата игры - 31 июля.