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УПЛ перенесе матч "Динамо" в першому турі. Кияни стартують проти "Вереса" 31 липня

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Києва, Субота 10 липня 2021 15:33
УПЛ перенесе матч "Динамо" в першому турі. Кияни стартують проти "Вереса" 31 липня Фото: склад "Динамо" на одному зі спарингів у Швейцарії (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Роман Тверденко

"Динамо" не зіграє матч першого туру Прем'єр-Ліги разом з іншими командами в кінці липня. Їх сезон стартує 31 Липня грою проти "Вереса".

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

Перенесення матчу першого туру для "Динамо" пов'язане з офіційною невизначеністю щодо їхнього суперника в цьому поєдинку. Спочатку їм повинен був стати "Олімпік", але донецький клуб знявся з Прем'єр-Ліги. Його має замінити "Минай", але офіційно про це рішення ще не оголосили.

Крім цього, в "Динамо" істотна частина складу виступала за збірну України на Євро-2020. І клубу немає необхідності форсувати підготовку до сезону і єврокубків, оскільки вони стартують з групового етапу Ліги чемпіонів.

Ця ситуація дозволила киянам продовжити підготовку до сезону і збільшити термін зборів. За рахунок цього "Динамо" зіграє додатково ще два спаринги з двома командами з німецької Бундесліги. Ці ігри пройдуть в Австрії.

Перший же матч сезону київська команда проведе проти "Вереса". Базова дата гри - 31 липня.

Нагадаємо, у п'ятницю " Динамо" оголосило про підписання двох футболістів - вінгера Дениса Антюха і форварда Іллі Шкуріна.

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