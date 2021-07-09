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"Динамо" арендовало форварда Шкурина у ЦСКА. Это второй трансфер за день

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Киев, Пятница 09 июля 2021 23:26
"Динамо" арендовало форварда Шкурина у ЦСКА. Это второй трансфер за день Фото: "Динамо" объявило о трансфере Шкурина из ЦСКА (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Роман Тверденко

"Динамо" арендовало у московского ЦСКА нападающего Илью Шкурина. Белорус отправится с первой командой на вторые сборы 10 июля.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Аренда Шкурина рассчитана до конца сезона-2021/22 и включает опцию выкупа футболиста.

"Динамо" арендовало 21-летнего форварда в связи с травмой основного нападающего Артема Беседина, который выбыл на полгода из-за повреждения колена, полученного в матче на Евро-2020 против сборной Швеции.

До января 2020 года Илья выступал в различных клубах Беларуси, после чего перешел в ЦСКА. В московском клубе Шкурин не был основным игроком, на его счету 3 гола в 19 матчах.

На первом сборе на просмотре в "Динамо" был также форвард Денис Кулач, который забил в прошлом сезоне в составе "Ворсклы" 15 голов в Премьер-лиге и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Он отправится с командой и на вторые сборы, но пока неясно, станет ли он новым игроком киевлян.

Ранее в пятницу "Динамо" объявило о подписании экс-вингера "Колоса" Дениса Антюха.

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