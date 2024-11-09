УПЛ: "Оболонь" несподівано переграла ЛНЗ на виїзді завдяки голу капітана

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

ЛНЗ – "Оболонь" – 0:1

Гол: Слободян, 52

ЛНЗ, перебуваючи на комфортній сьомій сходинці в таблиці першості, приймав передостанню команду ліги – "Оболонь". Господарі поля, які традиційно сильно виступають вдома, були явними фаворитами протистояння.

Черкасці одразу взялися грати першим номером. Суперники не заперечували, але, діючи від оборони, намагались організовувати стрімкі контратаки. І, треба зауважити, що вони були гострішими, ніж масований наступ ЛНЗ. Голкіпер черкасців Кучеренко принаймні тричі в першій половині гри рятував свою команду – після ударів Черненка, Груші та небезпечного рикошета від одноклубника Тілля.

Другий тайм радикально картину не змінив. Хіба що тиск ЛНЗ став ще потужнішим. Але забити вдалось "Оболоні". На 52-й хвилині Груша прострілив у воротарський з флангу, Кучеренко зреагував, але відбив прямо на ногу Слободяну. Скористатися "подарунком" для капітана киян було справою техніки.

Андерс Карраско зробив декілька замін, зокрема, кинув у бій Ейнела. Той забив на 78-й хвилині. Але арбітр, після перегляду VAR, взяття воріт відмінив: гравець збірної Кабо-Верде підіграв собі рукою. Більше реальних можливостей врятувати поєдинок у ЛНЗ не було.

Перемога не дозволила підопічним Сергія Шищенка залишити передостанній рядок. "Оболонь", набравши 9 балів, наздогнала земляків з "Лівого Берега", але поступається їм за додатковими показниками. ЛНЗ, маючи 18 пунктів, поки йде сьомим.