УПЛ: "Оболонь" неожиданно переиграла ЛНЗ на выезде благодаря голу капитана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

ЛНЗ – "Оболонь" – 0:1

Гол: Слободян, 52

ЛНЗ, находясь на комфортной седьмой строчке в таблице первенства, принимал предпоследнюю команду лиги - "Оболонь". Хозяева поля, традиционно сильно выступающие дома, были явными фаворитами противостояния.

Черкасчане сразу принялись играть первым номером. Соперники не возражали, но, действуя от обороны, пытались организовывать стремительные контратаки. И, надо заметить, что они были острее, нежели массированное наступление ЛНЗ. Голкипер хозяев Кучеренко, по крайней мере, трижды в первой половине игры спасал свою команду – после ударов Черненко, Груши и опасного рикошета от одноклубника Тилля.

Второй тайм радикально картину не изменил. Разве что давление ЛНЗ стало еще более мощным. Но забить удалось "Оболони". На 52-й минуте Груша прострелил во вратарскую с фланга, Кучеренко среагировал, но отбил прямо на ногу Слободяну. Воспользоваться "подарком" для капитана киевлян было делом техники.

Андерс Карраско сделал несколько замен, в частности бросил в бой Эйнела. Тот забил на 78-й минуте. Но арбитр после просмотра VAR взятие ворот отменил: игрок сборной Кабо-Верде подыграл себе рукой. Больше реальных возможностей спасти поединок у ЛНЗ не было.

Победа не позволила подопечным Сергея Шищенко покинуть предпоследнюю строчку. "Оболонь", набрав 9 баллов, догнала земляков из "Левого Берега", но уступает им по дополнительным показателям. ЛНЗ, имея 18 пунктов, пока идет седьмым.