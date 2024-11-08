Лідер "Динамо" замінив зіркового легіонера в збірній України перед матчами Ліги націй

Головний тренер національної команди з футболу Сергій Ребров вніс першу зміну в перелік викликаних на поєдинки Ліги націй, що відбудуться в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу .

У найближчих протистояннях за "синьо-жовтих" не зможе зіграти півзахисник іспанської "Жирона" Віктор Циганков. Попри оптимістичні прогнози, які були озвучені на початку листопада, футболіст ще не відновився після травми. Він вже понад місяць не виходить на поле через пошкодження сухожилля двоголового м'яза стегна, яке отримав у матчі ЛЧ з нідерландським "Фейєнордом".

Замість Циганкова до збірної викликали футболіста "Динамо" Віталія Буяльського. Півзахисник столичного клубу може зіграти за національну команду вперше з вересня 2023 року, коли він виходив на заміну в двох матчах відбору до Євро-2024.

Востаннє Буяльський викликався до збірної на жовтневі поєдинки Ліги націй, але залишився на лаві запасних. Загалом за команду він провів 13 зустрічей.

У листопаді "синьо-жовті" зіграють два матчі в турнірі. 16 листопада в Батумі підопічні Реброва зустрінуться з Грузією, а 19-го протистоятимуть Албанії в Тірані.

Перед заключними поєдинками Ліги націй збірна України посідає останнє місце в групі В1 з доробком у чотири очки. "Синьо-жовтим" потрібно двічі перемогти, щоб претендувати на вихід у Дивізіон A.