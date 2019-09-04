УПЛ назвала лучшего футболиста и тренера августа

Украинская Премьер-лига (УПЛ) назвала лучшего футболиста и тренера чемпионата по итогам августа месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации.

Лучшим игроком признан форвард "Динамо" Назарий Русин, выступающий на правах аренды за луганскую "Зарю". 20-летний нападающий набрал 40% голосов в фанатском опросе, опередив ближайшего конкурента - защитника "Десны" Дениса Фаворова на 21%. Также отметку в 10 процентов переступил вингер "Шахтера" Тайсон, набравший 17% голосов.

В свою очередь, наставник луганчан Виктор Скрипник был признан болельщиками лучшим тренером чемпионата в августе. Набрав 47% голосов, Скрипник опередил своего коллегу из "Десны" Александра Рябоконя, у него 21%. Третье место в тренерском голосовании осталось за наставником "Шахтера" Луишем Каштру (18%).

"Заря" после 6 туров УПЛ идет на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 11 очков. Также команда дошла до заключительного раунда квалификации Лиги Европы, где вылетела от "Эспаньола".

Скрипник возглавил "Зарю" в начале июня, сменив на посту главного тренера луганчан Юрия Вернидуба, и подписал с клубом контракт на 3 года.

Напомним, "Заря" не смогла пройти "Эспаньол" на пути в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20.