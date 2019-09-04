УПЛ назвала кращого футболіста і тренера серпня

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) назвала кращого футболіста і тренера чемпіонату за підсумками серпня місяця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації.

Кращим гравцем визнано форварда "Динамо" Назарій Русин, який виступає на правах оренди за луганську "Зорю". 20-річний нападник набрав 40% голосів у фанатському опитуванні, випередивши найближчого конкурента - захисника "Десни" Дениса Фаворова на 21%. Також позначку в 10 відсотків переступив вінгер "Шахтаря" Тайсон, який набрав 17% голосів.

У свою чергу, наставник луганчан Віктор Скрипник був визнаний уболівальниками кращим тренером чемпіонату в серпні. Набравши 47% голосів, Скрипник випередив свого колегу з "Десни" Олександра Рябоконя, у нього 21%. Третє місце в тренерському голосуванні залишилося за наставником "Шахтаря" Луїшем Каштру (18%).

"Зоря" після 6 турів УПЛ йде на третьому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, набравши 11 очок.

Скрипник очолив "Зорю" на початку червня, змінивши на посаді головного тренера луганчан Юрія Вернидуба, і підписав з клубом контракт на 3 роки.

Нагадаємо, "Зоря" не змогла пройти "Еспаньйол" на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20.